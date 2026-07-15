Ex-internacional croata Dario Simic detido por licenças ilegais para parque de campismo

O antigo internacional croata Dario Simic foi detido, na terça-feira, em Zagreb, por suspeitas de corrupção, por alegadamente ter adquirido de forma ilegal licenças para a gestão de um parque de campismo.

O antigo defesa, de 50 anos, foi levado pelas autoridades ao Gabinete de Prevenção da Corrupção e do Crime Organizado da Croácia, para interrogatório. Outras duas pessoas foram detidas no âmbito desta investigação e igualmente submetidas a interrogatório.

Segundo a televisão croata N1 TV, Simic é suspeito de ter obtido ilegalmente autorizações para a exploração de um parque de campismo com capacidade para cerca de 30 campistas, perto de Tisno.

Dario Simic é uma lenda da seleção da Croácia, tendo sido o primeiro jogador daquele país a atingir as 100 internacionalizações, número com que terminou a carreira internacional. A nível de clubes, representou Dínamo de Zagreb, Inter de Milão, AC Milan e Mónaco. Além de vários títulos internos na Croácia e em Itália, conquistou duas Ligas dos Campeões, duas Supertaças Europeias e um Mundial de Clubes.