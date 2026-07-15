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Liga dos Campeões

Filipe Coelho avança na Champions

15 jul, 2026 - 21:38

Já está definido o próximo adversário.

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O Universitatea Craiova, do treinador Filipe Coelho, qualificou-se para a segunda fase de qualificação da Liga dos Campeões ao vencer por 1-0 o ML Vitebsk.

O único golo da partida da segunda mão foi apontado aos 90+1, por Bancu.

De recordar que no primeiro jogo a equipa já tinha vencido por 4-1.

Na próxima eliminatória, o Universitatea Craiova vai defrontar o Levski Sofia.

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