- Bola Branca 12h44
- 16 jul, 2026
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Bétis lança equipamento contra o bullying escolar
16 jul, 2026 - 14:48 • Eduardo Soares da Silva
O clube presta homenagem a Sandra Peña, uma adepta do clube que denunciou bullying e tirou a própria vida aos 14 anos.
O Bétis lançou o seu segundo equipamento para a temporada 2026/27, com uma mensagem contra o bullying escolar, que levou uma adepta do clube a tirar a própria vida aos 14 anos de idade.
O vídeo promocional fala do "verde esperança" e é gravado no quarto de Sandra Peña e conta com a participação da família da jovem que tirou a própria vida em outubro de 2025, um caso que chocou o país.
O clube junta-se a uma associação que combate a violência nas escolas, que fará várias atividades de sensibilização ao longo da temporada para combater o bullying, que, segundo a UNICEF, afeta um em cada três alunos.
"O objetivo é que todos estes jovens tomem consciência deste tipo de situações, sejam capazes de as identificar e se tornem jovens líderes e agentes de mudança, influenciando os outros e servindo de exemplo de empatia, solidariedade e coragem perante o bullying", pode ler-se na nota.
O Bétis anuncia que receberá a instituição para algumas atividades com os atletas de formação e outras ações de formação ao longo da temporada.
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