Bétis lança equipamento contra o bullying escolar

O Bétis lançou o seu segundo equipamento para a temporada 2026/27, com uma mensagem contra o bullying escolar, que levou uma adepta do clube a tirar a própria vida aos 14 anos de idade.

O vídeo promocional fala do "verde esperança" e é gravado no quarto de Sandra Peña e conta com a participação da família da jovem que tirou a própria vida em outubro de 2025, um caso que chocou o país.

O clube junta-se a uma associação que combate a violência nas escolas, que fará várias atividades de sensibilização ao longo da temporada para combater o bullying, que, segundo a UNICEF, afeta um em cada três alunos.

"O objetivo é que todos estes jovens tomem consciência deste tipo de situações, sejam capazes de as identificar e se tornem jovens líderes e agentes de mudança, influenciando os outros e servindo de exemplo de empatia, solidariedade e coragem perante o bullying", pode ler-se na nota.

O Bétis anuncia que receberá a instituição para algumas atividades com os atletas de formação e outras ações de formação ao longo da temporada.