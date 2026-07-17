- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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Suíça
Adversário do Benfica perde
17 jul, 2026 - 22:39 • Carlos Calaveiras
A partida entre St Gallen e Benfica está marcada para a próxima quinta-feira.
O St. Gallen, adversário do Benfica na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, perdeu em casa diante do Norwich, do segundo escalão inglês, no último ensaio antes do jogo oficial.
A equipa inglesa despachou a partida ainda no primeiro tempo, com golos aos 14, 38 e 45 minutos.
Já os suíços melhoraram no segundo tempo e ainda tiveram um golo anulado, por Aliou Baldé.
A equipa está com vários lesionados: May, Kleine-Bekel, Ambrosius, Neziri, Weibel, Efekele e Scherrer.
Para memória futura, foi este o onze e suplentes utilizados: Watkowiak (Dumrath); Gall (Ruiz), Stanic e Okoroji; Daschner (Fazliji); Vandermersch (Owusu), Gortler (Konietzke), Boukhalfa (Frokaj) e Stevanovic (Rans); Witzig (Verinac) e Aliou Baldé (Besio).
Antes do encontro, o St. Gallen oficializou a contratação de Andrin Hunziker, avançado de 23 anos formado no Basileia.
A partida entre St Gallen e Benfica para a Liga Europa está marcada para a próxima quinta-feira.
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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