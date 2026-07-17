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Mercado de transferências
Ajax contrata Marcos Leonardo
17 jul, 2026 - 20:12 • Carlos Calaveiras
Brasileiro deixa Arábia Saudita e regressa à Europa.
O avançado Marcos Leonardo é reforço do Ajax até junho de 2031.
O clube neerlandês paga 20 milhões de euros ao Al Hilal, da Arábia Saudita.
O jogador, de 23 anos, fez 48 golos e 4 assistências em 82 jogos pelos sauditas.
De recordar que o brasileiro chegou à Europa pela porta do Benfica e saiu, poucos meses depois, por 40 milhões de euros.
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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