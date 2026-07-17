- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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Espanha
Atlético Madrid e Álvarez. “Não aceitaremos ofertas nem de 200 milhões”
17 jul, 2026 - 18:08 • Carlos Calaveiras
Avançado argentino tem sido cobiçado por Barcelona e Real Madrid.
O conselheiro delegado do Atlético Madrid, Miguel Gil Marin, garante que Julián Álvarez não sai nem por 200 milhões de euros.
“O Atlético é o lugar do Julián, cujo contrato é válido até 2030. É o avançado perfeito para o nosso clube, mas tem sido mal assessorado desde que a época terminou. Queremos continuar a contar com ele. Escutei umas declarações do presidente do Barcelona [Joan Laporta] em que este dizia que a oferta que fizera não era temporalmente infinita [expirava no final de julho]. Digo-lhe isto! Não queremos transferir o Julián e não aceitaremos ofertas de 100, 150... nem de 200 milhões”, disse.
O homem forte do futebol colchonero ataca o líder do Barça: “Joan Laporta é frívolo e está a atuar para o seu circo particular.”
O nome do avançado argentino tem andado nas bocas do mundo e também o Real Madrid chegou a apresentar uma proposta de contratação no valor de 150 milhões de euros.
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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