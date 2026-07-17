Capitão Bowen fica no West Ham. "A maior motivação é devolver o clube à Premier League"

O avançado e capitão Jarrod Bowen anunciou, esta sexta-feira, que vai ficar no West Ham na próxima época, apesar da despromoção ao Championship.

O extremo de 29 anos é uma das grandes figuras da equipa: marcou 11 golos e registou 12 assistências na temporada passada, que terminou com a descida de divisão. Foi associado ao Aston Villa e Manchester United, mas vai ficar no clube.

"A maior motivação é ficar e devolver o clube à Premier League, onde merecemos estar", disse, num vídeo publicado pelo clube.

Bowen chegou aos "hammers" em janeiro de 2020, depois de despontar no Hull City. Desde então, afirmou-se como um dos melhores da Premier League.

"Não conseguimos mudar o que aconteceu. Doeu e deve doer, mas não foi preciso muito tempo para tomar a decisão [de ficar]. Estou aqui há seis anos e meio, fui de um rapaz do Championship e agora sou um adulto, capitão e um grande adepto do clube", acrescentou.

As exibições de Bowen pelo West Ham levaram-no também à seleção inglesa. Não foi convocado para o Mundial 2026, mas esteve no último Campeonato da Europa e representou a seleção em 22 ocasiões.

Bowen é um "reforço" de peso para o treinador português Nuno Espírito Santo, que também vai continuar a orientar a equipa, apesar da descida.

Nuno, de 52 anos, chegou ao West Ham em setembro do ano passado, já depois do arranque da temporada. O português tem histórico no Championship, prova que venceu pelo Wolverhampton em 2017/18.