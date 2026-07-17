Escândalo de apostas na Turquia. Dirigentes do Galatasaray e Besiktas entre os detidos

17 pessoas foram detidas na Turquia, esta sexta-feira, por suspeita de manipulação de resultados e esquema de apostas desportivas. Entre os detidos estarão dirigentes do Galatasaray e Besiktas, dois dos maiores clubes do país.

No final de 2025, quase 150 árbitros e mais de 100 jogadores foram suspensos por realizarem apostas desportivas.

Dois dos jogadores visados eram do Galatasaray - Eren Elmali, internacional turco, e Metehan Baltaci -, enquanto o Besiktas confirmou que dois jogadores também estavam envolvidos.

Agora, o caso chega às altas instâncias do futebol turco: a investigação encontrou registos de apostas de dirigentes entre 2020 e 2026 e resultou em 19 mandados de captura.

Um dos detidos será Maruf Gunes, vice-presidente do Galatasaray, que terá colocado 48 apostas relacionadas com resultados e golos da sua própria equipa. Tolga Kirgiz e Kerem Gurel, da direção do Besiktas, terão feito quase 2.500 apostas.