- Bola Branca 12h44
- 17 jul, 2026
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Escândalo de apostas na Turquia. Dirigentes do Galatasaray e Besiktas entre os detidos
17 jul, 2026 - 15:14 • Eduardo Soares da Silva
Em causa estará uma investigação que já levou à suspensão de jogadores e árbitros no final do ano passado. Agora, o caso chega às altas instâncias dos clubes.
17 pessoas foram detidas na Turquia, esta sexta-feira, por suspeita de manipulação de resultados e esquema de apostas desportivas. Entre os detidos estarão dirigentes do Galatasaray e Besiktas, dois dos maiores clubes do país.
No final de 2025, quase 150 árbitros e mais de 100 jogadores foram suspensos por realizarem apostas desportivas.
Dois dos jogadores visados eram do Galatasaray - Eren Elmali, internacional turco, e Metehan Baltaci -, enquanto o Besiktas confirmou que dois jogadores também estavam envolvidos.
Agora, o caso chega às altas instâncias do futebol turco: a investigação encontrou registos de apostas de dirigentes entre 2020 e 2026 e resultou em 19 mandados de captura.
Um dos detidos será Maruf Gunes, vice-presidente do Galatasaray, que terá colocado 48 apostas relacionadas com resultados e golos da sua própria equipa. Tolga Kirgiz e Kerem Gurel, da direção do Besiktas, terão feito quase 2.500 apostas.
Futebol
Turquia suspende mais de 100 jogadores em investigação sobre apostas legais
Entre os visados estão dois jogadores do Galatasar(...)
O Galatasaray é, atualmente, a grande força do futebol na Turquia e venceram os últimos quatro títulos. O Besiktas é também dos clubes mais história, com 13 títulos nacionais conquistas.
A investigação envolve também dirigentes de outras equipas, como o Gençlerbirligi, Erzurumspor e outros clubes da segunda divisão.
O futebol turco recebe muitos atletas portugueses anualmente. No Besiktas, jogam Tiago Djaló, Jéssica Silva e Carole Costa. Pedro Pereira e Kévin Rodrigues estão no Gençlerbirligi.
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