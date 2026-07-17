Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 17 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Escândalo de apostas na Turquia. Dirigentes do Galatasaray e Besiktas entre os detidos

17 jul, 2026 - 15:14 • Eduardo Soares da Silva

Em causa estará uma investigação que já levou à suspensão de jogadores e árbitros no final do ano passado. Agora, o caso chega às altas instâncias dos clubes.

A+ / A-

17 pessoas foram detidas na Turquia, esta sexta-feira, por suspeita de manipulação de resultados e esquema de apostas desportivas. Entre os detidos estarão dirigentes do Galatasaray e Besiktas, dois dos maiores clubes do país.

No final de 2025, quase 150 árbitros e mais de 100 jogadores foram suspensos por realizarem apostas desportivas.

Dois dos jogadores visados eram do Galatasaray - Eren Elmali, internacional turco, e Metehan Baltaci -, enquanto o Besiktas confirmou que dois jogadores também estavam envolvidos.

Agora, o caso chega às altas instâncias do futebol turco: a investigação encontrou registos de apostas de dirigentes entre 2020 e 2026 e resultou em 19 mandados de captura.

Um dos detidos será Maruf Gunes, vice-presidente do Galatasaray, que terá colocado 48 apostas relacionadas com resultados e golos da sua própria equipa. Tolga Kirgiz e Kerem Gurel, da direção do Besiktas, terão feito quase 2.500 apostas.

Turquia suspende mais de 100 jogadores em investigação sobre apostas legais

Futebol

Turquia suspende mais de 100 jogadores em investigação sobre apostas legais

Entre os visados estão dois jogadores do Galatasar(...)

O Galatasaray é, atualmente, a grande força do futebol na Turquia e venceram os últimos quatro títulos. O Besiktas é também dos clubes mais história, com 13 títulos nacionais conquistas.

A investigação envolve também dirigentes de outras equipas, como o Gençlerbirligi, Erzurumspor e outros clubes da segunda divisão.

O futebol turco recebe muitos atletas portugueses anualmente. No Besiktas, jogam Tiago Djaló, Jéssica Silva e Carole Costa. Pedro Pereira e Kévin Rodrigues estão no Gençlerbirligi.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 17 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Vídeo

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter (...)

Jorge Jesus "soltou a língua"

Jorge Jesus "soltou a língua"