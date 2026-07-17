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Itália
Maldini escolhe Pirlo para seleção italiana
17 jul, 2026 - 16:44 • Carlos Calaveiras
Substituto de Gattuso não é ainda oficial.
O novo diretor desportivo da seleção italiana, Paolo Maldini, prepara-se para escolher Andrea Pirlo para selecionador.
A informação está a ser avançada pela “Gazzetta dello Sport”, mas ainda não é oficial.
Pirlo, de 47 anos, está a treinar o Dubai United, dos Emirados Árabes Unidos, e terminou o campeonato no segundo lugar.
Segundo a mesma fonte, havia outros nomes em cima da mesa: Antonio Conte, Pep Guardiola e Roberto Mancini.
O lugar na “squadra azzurra” era ocupado por Gennaro Gattuso, que não conseguiu a qualificação de Itália para o Mundial 2026.
- Bola Branca 12h44
- 17 jul, 2026
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