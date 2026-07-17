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Oficial. Revelação do Mundial no Aston Villa
17 jul, 2026 - 19:56 • Carlos Calaveiras
Manzambi deixa o Friburgo a troco de 60 milhões de euros.
O Aston Villa oficializou a contratação do suíço Johan Manzambi.
As verbas envolvidas no negócio com o Friburgo não foram divulgadas, mas os média admitem um valor a rondar os 60 milhões de euros.
O jovem médio, de 20 anos, esteve em destaque no Mundial 2026, onde marcou três golos e fez duas assistências.
Na temporada passada, na Alemanha, Manzambi esteve em 47 jogos, marcou sete golos e fez seis assistências.
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