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Oficial. Revelação do Mundial no Aston Villa

17 jul, 2026 - 19:56 • Carlos Calaveiras

Manzambi deixa o Friburgo a troco de 60 milhões de euros.

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O Aston Villa oficializou a contratação do suíço Johan Manzambi.

As verbas envolvidas no negócio com o Friburgo não foram divulgadas, mas os média admitem um valor a rondar os 60 milhões de euros.

O jovem médio, de 20 anos, esteve em destaque no Mundial 2026, onde marcou três golos e fez duas assistências.

Na temporada passada, na Alemanha, Manzambi esteve em 47 jogos, marcou sete golos e fez seis assistências.

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