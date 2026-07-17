- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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Mercado de transferências
Transferência de Ibrahima Ba em risco
17 jul, 2026 - 23:01 • Carlos Calaveiras
Jogador estaria perto de clube francês.
A transferência de Ibrahima Ba do Famalicão para o Estrasburgo está em risco de cair.
Vários meios de comunicação social portugueses, e o L'Equipe, estão a adiantar que os testes físicos e médicos do defesa central deixaram dúvidas.
O Estrasburgo, do mesmo grupo do Chelsea, estava a preparar pagar 20 milhões de euros, mais objetivos, pelo jogador senegalês.
Nenhum dos clubes envolvidos no negócio se pronunciou oficialmente sobre este alegado incidente.
O defesa, de 21 anos, estava também nas contas do Benfica, que procura um substituto para António Silva, que estará de saída para o Bournemouth, da Premier League.
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