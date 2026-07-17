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Transferência de Ibrahima Ba em risco

17 jul, 2026 - 23:01 • Carlos Calaveiras

Jogador estaria perto de clube francês.

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A transferência de Ibrahima Ba do Famalicão para o Estrasburgo está em risco de cair.

Vários meios de comunicação social portugueses, e o L'Equipe, estão a adiantar que os testes físicos e médicos do defesa central deixaram dúvidas.

O Estrasburgo, do mesmo grupo do Chelsea, estava a preparar pagar 20 milhões de euros, mais objetivos, pelo jogador senegalês.

Nenhum dos clubes envolvidos no negócio se pronunciou oficialmente sobre este alegado incidente.

O defesa, de 21 anos, estava também nas contas do Benfica, que procura um substituto para António Silva, que estará de saída para o Bournemouth, da Premier League.

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