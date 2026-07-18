- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
-
Em Destaque
Inglaterra
Chelsea prepara-se para bater recorde de transferências
18 jul, 2026 - 19:24
Médio ofensivo brilhou na época passada e está no Mundial 2026.
O Chelsea prepara-se para contratar Morgan Rogers, do Aston Villa.
Segundo o “The Athletic”, os “blues” oferecem 137,5 milhões de euros.
O médio, de 23 anos, que está atualmente ao serviço de Inglaterra no Mundial 2026, deve assinar por seis temporadas, mais uma de opção.
Na época passada, pelo Aston Villa, o atleta esteve em 55 partidas, marcou 14 golos e fez 11 assistências.
A confirmar-se, Morgan Rogers torna-se o jogador mais caro de sempre do futebol inglês.
De recordar que, recentemente, o Manchester City pagou 135 milhões de euros por Elliot Anderson.
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
-
Comentários