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Inglaterra

Chelsea prepara-se para bater recorde de transferências

18 jul, 2026 - 19:24

Médio ofensivo brilhou na época passada e está no Mundial 2026.

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O Chelsea prepara-se para contratar Morgan Rogers, do Aston Villa.

Segundo o “The Athletic”, os “blues” oferecem 137,5 milhões de euros.

O médio, de 23 anos, que está atualmente ao serviço de Inglaterra no Mundial 2026, deve assinar por seis temporadas, mais uma de opção.

Na época passada, pelo Aston Villa, o atleta esteve em 55 partidas, marcou 14 golos e fez 11 assistências.

A confirmar-se, Morgan Rogers torna-se o jogador mais caro de sempre do futebol inglês.

De recordar que, recentemente, o Manchester City pagou 135 milhões de euros por Elliot Anderson.

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