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Estrasburgo

Empresário de Ba nega chumbo nos testes médicos

18 jul, 2026 - 15:36 • Carlos Calaveiras

Defesa central viu abortada a saída do Famalicão.

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O empresário de Ibrahima Ba, Alioune Seck, desmente que o defesa tenha chumbado nos exames médicos do Estrasburgo.

O representante do atleta garante que o que aconteceu para a queda do negócio foi a quebra de "33%" no salário anual que estava prometido.

O agente de Ba acrescenta que o atleta esteve entre quatro a cinco horas a realizar os exames médicos no Estrasburgo e que recebeu a indicação de que os resultados estavam dentro da normalidade.

De recordar que Ibrahima Ba tem quatro anos de contrato com o Famalicão e preparava transferência para o Estrasburgo, clube do grupo Chelsea.

O Benfica também estaria, alegadamente, interessado no atleta.

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