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Mundial 2026
Klopp confirma que está perto da seleção alemã
19 jul, 2026 - 21:15
Julian Nagelsmann orientou a Alemanha no Mundial 2026.
O treinador Jurgen Klopp confirma que já tem acordo para deixar de ser Diretor Global de Futebol da Red Bull.
Em declarações à Magenta TV, antes da final do Mundial, o alemão adianta que “não há nada que esteja no caminho” de um acordo para assumir a seleção germânica.
As negociações “estão a mover-se na direção certa”, mas refere que “nada está fechado”.
“Mais negociações têm de ter lugar porque estamos a falar de uma instituição e muitas pessoas têm de ser informadas. Nada está decidido, mas não estamos longe de fazer um anúncio”, referiu.
Klopp, que deve assinar contrato válido até 2030, prepara-se para substituir Julian Nagelsmann.
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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