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Mundial 2026

Klopp confirma que está perto da seleção alemã

19 jul, 2026 - 21:15

Julian Nagelsmann orientou a Alemanha no Mundial 2026.

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O treinador Jurgen Klopp confirma que já tem acordo para deixar de ser Diretor Global de Futebol da Red Bull.

Em declarações à Magenta TV, antes da final do Mundial, o alemão adianta que “não há nada que esteja no caminho” de um acordo para assumir a seleção germânica.

As negociações “estão a mover-se na direção certa”, mas refere que “nada está fechado”.

“Mais negociações têm de ter lugar porque estamos a falar de uma instituição e muitas pessoas têm de ser informadas. Nada está decidido, mas não estamos longe de fazer um anúncio”, referiu.

Klopp, que deve assinar contrato válido até 2030, prepara-se para substituir Julian Nagelsmann.

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