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Palhinha. “Benfica? Não sei, vamos ver"

19 jul, 2026 - 15:53

Internacional luso vai apresentar-se no Bayern Munique, mas tem propostas de vários clubes.

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O médio João Palhinha confirma que vai apresentar-se no Bayern Munique – clube com quem tem contrato – e sobre a hipótese Benfica diz apenas “vamos ver”.

Apanhado no aeroporto de Lisboa pela CNN Portugal, o internacional luso foi parco em palavras.

"Agora vou voltar para o Bayern, vocês sabem. Tem sido muita a novela, mas eu sou jogador do Bayern neste momento", começou por referir.

Quanto ao futuro e um eventual regresso a Portugal, Palhinha diz: "Hei de voltar, não sei se é agora, mas hei de voltar”.

“Benfica? Não sei, vamos ver", reforçou.

Palhinha esteve cedido ao Tottenham na última temporada, mantém contrato com o Bayern Munique até 2028 e agora tem sido apontado, especialmente, a Benfica e Aston Villa.

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