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Morreu Kevin Keegan, antigo Bola de Ouro e selecionador inglês

20 jul, 2026 - 15:25 • Eduardo Soares da Silva

O antigo avançado estava a lutar contra um cancro. Enquanto jogador, venceu a Bola de Ouro em anos consecutivos e chegou a ser a maior estrela da seleção inglesa.

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Morreu o antigo avançado e treinador britânico Kevin Keegan. Tinha 75 anos de idade.

"O Kevin estava a batalhar contra um cancro e morreu rodeado da sua mulher e filhas. O Kevin foi um marido, pai e avô muito amado. Queremos agradecer à equipa médica por todo o seu apoio. Este é um momento extremamente difícil e pedimos respeito pelo espaço e privacidade", anunciou a família, em comunicado.

Keegan é considerado um dos melhores jogadores da sua geração e um dos melhores de sempre, com passagens pelo Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. Venceu a Bola de Ouro em 1978 e 1979, enquanto jogava pelo clube alemão.

Arrancou a carreira de treinador em 1992 e orientou a equipa até ao fim da época 1996/97. Esteve muito perto de levar os "magpies" ao título da Premier League em 1996, que acabou por perder para o Manchester United.

Keegan foi ainda selecionador inglês no Euro 2000, sem sucesso, e treinou o Manchester City durante cinco temporadas. Terminou a carreira em 2009 após uma breve passagem novamente pelo Newcastle.

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  • 20 jul, 2026
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