Chelsea paga mais de 130 milhões de euros por Morgan Rogers

O Chelsea confirmou, em comunicado, a contratação do médio Morgan Rogers, proveniente do Aston Villa.

O médio ofensivo dá um novo rumo à carreira depois de ter estado no Campeonato do Mundo com a seleção inglesa.

Rogers, de 23 anos, esteve três temporadas no Aston Villa depois de ter investido cerca de 9 milhões de euros na sua contratração ao Middlesbrough. Agora, vende-o por cerca de 137 milhões de euros.

O valor pago pelo Chelsea torna Rogers o quarto jogador mais caro da história do futebol, superado apenas pelos 222 milhões de euros que o PSG pagou ao Barcelona por Neymar, os 180 que pagou por Mbappé e os 144,5 milhões que Alexander Isak custou ao Liverpool no verão passado.

Pelo Villa, foi peça fundamental na conquista da Liga Europa na época passada e na afirmação do clube na luta constante pelo apuramento para a Liga dos Campeões na Premier League. Vem de uma temporada com 14 golos e 11 assistências.

Agora, assina um contrato de longa duração no Chelsea, até 2032, com mais uma de opção.

Morgan Rogers foi fez formação no West Bromwich e terminou-a no Manchester City, onde nunca foi aposta para Pep Guardiola. Depois de empréstimos no Lincoln City, Bournemouth e Blackpool, rumou ao Middlesbrough, onde se afirmou definitivamente.

É o segundo grande investimento dos "blues" neste verão depois dos 60 milhões de euros investidos em Marco Palestra.