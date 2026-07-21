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Rafael Leão apaga e desvaloriza publicação após acusações de sexismo

21 jul, 2026 - 11:17 • Inês Braga Sampaio

Numa altura em que está a ser associado ao interesse de Aston Villa, Manchester United, Chelsea, Galatasaray e clubes da Arábia Saudita, o internacional português gera polémica com uma publicação nas redes sociais.

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A segunda "story" de Rafael Leão (clique para aumentar e ver no tamanho original)
A segunda "story" de Rafael Leão (clique para aumentar e ver no tamanho original)
A primeira "story" de Rafael Leão (clique para aumentar e ver no tamanho original)
A primeira "story" de Rafael Leão (clique para aumentar e ver no tamanho original)

Rafael Leão apagou uma publicação pela qual foi acusado de sexismo, tendo em seguidamente desvalorizado as próprias palavras.

"Raparigas ['GIRLS' no original], o Mundial terminou. Já podem deixar de fingir que percebem futebol", escreveu originalmente o avançado internacional português numa story, escrita em inglês, na sua conta alternativa do Instagram ("imjus.tbeingme").

A publicação gerou uma torrente de reações negativas nas redes sociais. A conta de fãs "AC Milan Brasil", por exemplo, classificou a story como "misógina".

"Na moral, vende esse cara logo AC Milan", lê-se.

Uma conta sobre música rap francesa e cultura pop qualificou a publicação do avançado do AC Milan de "completamente estúpida e sexista".

Entretanto, Rafael Leão apagou a "story" em causa e, em troca, publicou outra, em que desvalorizou o comentário anterior: "Parem de levar este Instagram demasiado a sério, malta."

Esta polémica surge numa altura em que o português, que esteve no Mundial 2026, está a ser associado ao interesse de equipas como Aston Villa, Manchester United, Chelsea, Galatasaray e clubes da Arábia Saudita. No final da época, Leão assumiu o desejo de deixar o AC Milan, considerando que já tinha dado "tudo o que tinha" no clube italiano.

O extremo, de 27 anos, foi formado no Sporting, mas rumou ao Lille após o ataque à Academia de Alcochete. Ao fim de uma temporada em França, mudou-se para o AC Milan, a troco de cerca de 50 milhões de euros. Em oito épocas em San Siro, soma 291 jogos, 80 golos e 57 assistências, tendo conquistado uma Liga italiana e uma Supertaça.

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