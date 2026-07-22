Da Amadora à Sérvia, Simão Pedro antevê jogo "muito especial" frente ao Braga

Com apenas 19 anos, Simão Pedro prepara-se para viver um dos momentos mais marcantes da carreira profissional. Trocou a Reboleira pela Sérvia, para representar o Zeleznicar Pancevo, e, esta quarta-feira, tem pela frente o Sporting de Braga, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferencia.

Em declarações a Bola Branca, Simão Pedro recorda a passagem por Portugal e confessa um sabor amargo por não ter conseguido estrear-se na equipa principal do Estrela da Amadora.

"Quando tive a minha passagem lá em Portugal, no Estrela da Amadora, sempre foi um sonho e um desejo jogar na I Liga e não tive essa oportunidade", lamenta.

Consciente do nível do Braga, o avançado antevê “um jogo muito difícil".

"Temos conhecimento de que o Braga é uma equipa muito competitiva. Tem jogadores que podem fazer a diferença, como o João Moutinho e o Ricardo Horta, mas estamos preparados e será um jogo muito especial”, afiança.

Sonho de voltar a Portugal

A estreia nos palcos da UEFA é a concretização de um sonho: “Estou muito feliz, porque é algo que desde pequeno só via na televisão e sempre tivemos um desejo de chegar e jogar uma dessas competições e graça a Deus tudo está a se concretizar. Será muito valioso para mim e para a minha carreira.”

Apesar do foco no projeto atual e no desafio que atravessa na Sérvia, Simão Pedro não esconde as saudades e deixa a porta aberta a um regresso a curto prazo.

“Espero voltar, até porque ainda sou jovem, tenho muito pela frente. Quem sabe daqui a um, dois anos possa voltar a Portugal, jogar num Sporting, Benfica, Porto mesmo um Braga. Tenho esperança que um dia possa jogar no campeonato português”, afirma.

SC Braga e Zeleznicar Pancevo defrontam-se esta quarta-feira, às 20h00, na Sérvia.

*Texto editado por Inês Braga Sampaio