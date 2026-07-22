Encontrado corpo carbonizado de jornalista italiano

Foi encontrado no domingo em Eboli, na província de Salerno, em Itália, o corpo carbonizado do jornalista desportivo italiano Luigi "Luca" Esposito.

As autoridades italianas suspeitam que Esposito foi assassinado, dado que foram encontrados invólucros de balas de pistola junto ao cadáver, o que sugere uma possível execução. Na sequência do homicídio, o seu corpo teria sido queimado, de forma a tentar ocultar o crime.

O corpo foi encontrado, precisamente, depois de ter sido dado um alerta de incêndio numa zona de vegetação. Enquanto combatiam as chamas, os bombeiros depararam-se com um cadáver carbonizado.

Inicialmente, foi impossível identificar a identidade da vítima ou, sequer, se se tratava de um homem ou de uma mulher. Só uma viatura abandonada nas proximidades permitiu dirigir atenções para Luigi Esposito, de 53 anos, cujo rasto tinha sido perdido há pouco tempo.

O Ministério Público de Salerno abriu um inquérito, dirigido pelo procurador Raffaele Cantone, para tentar reconstruir os últimos momentos de vida de Esposito e perceber o que aconteceu. Neste momento, as evidências apontam para uma execução.

Conhecido como Luca, a vítima era uma figura conhecida do jornalismo desportivo na região de Campânia, a que Salerno pertence. Colaborava com o jornal "La Città di Salerno" e era diretor do portal de desporto "Tuttosalernitana". Também era um rosto conhecido na televisão.

O presidente da Ordem dos Jornalistas da Campânia já reagiu ao sucedido. Ottavio Lucarelli classificou a morte de Esposito como "um facto de uma gravidade inaudita" e pediu celeridade na investigação.