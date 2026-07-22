Fundador da Amazon pode comprar fatia do Liverpool

O fundador da Amazon, o empresário norte-americano Jeff Bezos, está em conversações sobre a possibilidade de se juntar um consórcio de investidores que está a negociar a compra de uma parte do Liverpool.

Segundo a televisão britânica Sky News, Bezos foi abordado pelo consórcio liderado por Amit Bhatia, ex-coproprietário do Queens Park Rangers, para entrar na aquisição de uma fatia minoritária do Liverpool. No entanto, o empresário estará hesitante em avançar com o investimento.

Bezos também já terá ponderado investir nos Seattle Seahawks, os vigentes campeões da NFL, e nos Washington Commanders, equipas de futebol americano. Contudo, não concluiu nenhum dos acordos.



Caso avance para a compra conjunta de uma parcela do Liverpool, Bezos será só mais um norte-americano a entrar no futebol inglês: cerca de metade dos 20 clubes da Premier League são detidos, maioritária ou totalmente, por investidores dos Estados Unidos. Entre eles estão Crystal Palace, cujos donos estão à procura de vender, Arsenal, Manchester United, Aston Villa, Chelsea e o próprio Liverpool, entre outros.

Jeff Bezos é o quarto homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada pela "Forbes" em 257 mil milhões de dólares (cerca de 225 mil milhões de euros). Além de ser acionista maioritário da Amazon e da empresa de tecnologia espacial Blue Origin, das quais já não é CEO, o empresário, de 62 anos, é dono do jornal "The Washington Post".