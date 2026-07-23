- Bola Branca 18h14
- 23 jul, 2026
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Adeyemi é nova flecha apontada aos adversários do Barcelona
23 jul, 2026 - 17:40 • Lusa
Avançado alemão reencontra Flick e é o segundo reforço do verão para o Barcelona.
O FC Barcelona anunciou a contratação do avançado alemão Karim Adeyemi, que assinou até 2031 proveniente do Borussia Dortmund, sem divulgar o valor da transferência.
Karim Adeyemi, de 24 anos, que reencontra em Barcelona o treinador Hansi Flick, que o convocou pela primeira vez para a seleção germânica, é o segundo reforço do clube nesta janela de transferências, depois do inglês Anthony Gordon.
Segundo a imprensa catalã, o valor da transferência poderá chegar aos 29 milhões de euros. Adeyemi, um extremo extremamente rápido capaz de jogar à esquerda, à direita e como avançado-centro, vai reforçar o ataque após a saída do polaco Robert Lewandowski.
Contratado em 2022 após uma época de destaque no Red Bull Salzburg, Karim Adeyemi passou as últimas quatro temporadas no Borussia Dortmund, onde marcou 36 golos em 146 jogos em todas as competições.
- Bola Branca 18h14
- 23 jul, 2026
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