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Amorim assegura maestro no meio-campo. Modric renova com o AC Milan

23 jul, 2026 - 17:51 • Eduardo Soares da Silva

Médio de 40 anos coloca ponto final na especulação sobre fim da carreira e fica mais uma temporada na Serie A.

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Depois de muita especulação sobre se o Mundial 2026 teria marcado o fim da carreira de Luka Modric, o médio decidiu renovar com o AC Milan por mais uma temporada.

O croata de 40 anos fez 37 jogos pelos "rossoneri" na época passada e agora vai jogar sob orientação do português Ruben Amorim, novo treinador do AC Milan.

"O futuro continua a ter o nome dele. A história 'rossonera' do Luka continua", pode ler-se na nota oficial.

Modric, considerado um dos melhores médios deste século, está ainda de férias depois de ter estado no quinto Campeonato do Mundo da sua carreira. Caiu precisamente frente a Portugal, nos 16 avos de final.

O médio notabilizou-se principalmente pelos 13 anos que viveu no Real Madrid, nos quais conquistou seis vezes a Liga dos Campeões.

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