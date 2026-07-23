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Futebol Internacional
César Peixoto cancela treino devido a indisciplina de avançado
23 jul, 2026 - 17:20 • Redação*
Segundo a BBC, Tolu Arokodare recusou sair do relvado quando foi expulso do treino pelo treinador português. Avançado quererá deixar o clube e assinar pela Fiorentina.
O treinador português César Peixoto cancelou o treino do Wolves da última segunda-feira, face ao comportamento do avançado Tolu Arokodare.
De acordo com a BBC, o avançado nigeriano recusou-se a abandonar o relvado, após o treinador português ter-se queixado da sua falta de intensidade e disciplina durante o treino.
Segundo a mesma fonte, o atleta recusou sair, sentou-se no relvado e exigiu ser transferido para a Fiorentina.
O treino viria mesmo a ser cancelado, obrigando a um reforço da segurança para o treino de terça-feira, de modo a garantir que Arokodare não participasse na sessão.
O nigeriano não foi usado no jogo de preparação frente ao Maidenhead United, que o Wolves venceu por 1-0 esta quarta-feira, com golo do internacional sub-21 português Mateus Mané.
Arokodare recorreu às redes sociais para abordar o tema.
"Fiquei muito surpreendido e desapontado ao ver os relatos da comunicação social hoje, muitos dos quais são imprecisos", escreve o jogador no Instagram.
"Ao longo da minha carreira, sempre tive um grande orgulho em trabalhar de forma profissional e em manter os mais elevados padrões de treino. O meu compromisso tem sido sempre preparar-me da melhor forma possível para poder contribuir para a minha equipa e para o clube sempre que for chamado" prossegue.
O avançado nigeriano de 25 anos chegou ao clube no ano passado ppor 25 milhões de euros, proveniente do Genk. Marcou apenas seis golos.
Até ao momento o clube não se pronunciou sobre uma possível reintegração do jogador nos trabalhos da equipa,
De recordar que César Peixoto deixou o Gil Vicente para assumir o comando do Wolves esta época, após a descida de divisão do clube.
- Bola Branca 18h14
- 23 jul, 2026
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