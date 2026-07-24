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Futebol Internacional
Bélgica anuncia Van Bommel como novo selcionador nacional
24 jul, 2026 - 15:55 • *Redação
O neerlandês substitui o francês Rudi Garcia, que orientou os diabos vermelhos no último Mundial. Van Bommel assina até 2028.
A Bélgica anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Mark van Bommel como novo selecionador nacional.
O treinador neerlandês sucede ao francês Rudi Garcia, que conduziu os belgas aos quartos de final do Mundial 2026, onde a equipa acabou eliminada pela Espanha.
Aos 49 anos, Van Bommel assume pela primeira vez o comando de uma seleção.
Como treinador, passou por PSV Eindhoven, Wolfsburgo e Antuérpia, clube onde conquistou o campeonato e a Taça da Bélgica na temporada 2022/23.
Enquanto jogador, construiu uma carreira de destaque ao serviço de Fortuna Sittard, PSV Eindhoven, FC Barcelona, Bayern Munique e AC Milan.
Internacional pelos Países Baixos em 79 ocasiões, integrou a seleção que chegou à final do Mundial de 2010, perdida frente à Espanha, e envergou por diversas vezes a braçadeira de capitão da "laranja mecânica".
Nas primeiras declarações enquanto selecionador, divulgadas pela Federação Belga de Futebol, Van Bommel mostrou-se "honrado" pela oportunidade e assumiu a ambição de recolocar os "diabos vermelhos" entre as principais seleções do futebol mundial.
"É uma honra orientar uma seleção com tanto talento. Quero construir uma equipa competitiva, com uma identidade forte, capaz de voltar a lutar pelos grandes títulos", afirmou.
Mark van Bommel assinou contrato até ao final do Campeonato da Europa de 2028, competição na qual procurará conduzir a Bélgica a um primeiro grande título da sua história.
- Bola Branca 12h44
- 24 jul, 2026
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