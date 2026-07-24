- Bola Branca 12h44
- 24 jul, 2026
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Futebol Internacional
Custou 1 milhão de euros e três jogos amigáveis: Jürgen Klopp é o novo selecionador da Alemanha
24 jul, 2026 - 11:35 • Hugo Tavares da Silva
“É uma grande honra para mim estar sentado aqui”, confessou o senhor heavy metal. Klopp terá a difícil tarefa de devolver a vertigem ao futebol da 'mannschaft' e conectá-lo com o desencantado povo alemão.
Jürgen Klopp cansou-se das gavetas de secretárias, dos escritórios onde não rugem apitos, nem botas a fazer tilintar a tijoleira a caminho do relvado. O treinador abandonou o cargo de executivo da Red Bull para assumir a seleção nacional alemã, aos 59 anos. O cidadão natural de Estugarda foi apresentado esta sexta-feira.
Está assim encontrado o substituto de Julian Nageslmann, logo um dos homens mais populares da indústria. Klopp trabalhou como comentador de televisão no Campeonato do Mundo, onde a Alemanha caiu com o Paraguai nos 16 avos de final precipitando a saída do antecessor, altura em que assumiu que há muitas maneiras para meter um golo.
“É uma grande honra para mim estar sentado aqui”, confessou o técnico na conferência de imprensa de apresentação, esta sexta-feira, 24 de julho. "O que me aconteceu, nos últimos dias, foi que me passou um filme pela cabeça: lembramo-nos de onde tudo começou e donde viemos. Já tinha uma ideia da importância do cargo de selecionador, mas, quando o teu nome é associado a ele, sentes ainda mais a sua magnitude e a responsabilidade que acarreta. Sabendo de onde venho, nunca teria imaginado que um dia chegaria a isto..."
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“Este é, idealmente, o ponto alto da minha carreira, da minha vida, da minha vida profissional”, continuou sobre a nomeação para técnico da seleção campeã do mundo em 1954, 1974, 1990 e 2014 e da Europa em 1972, 1980 e 1996. “Vou dar tudo o que tenho. A seleção nacional une-nos, a nós, alemães, como quase mais nada consegue fazer. É isso que torna esta missão tão especial para mim.”
O agora novo selecionador, com contrato até 2030, tem a difícil tarefa de fazer conectar o povo alemão com os jogadores e uma nova maneira de jogar futebol, talvez devolvendo a Alemanha a um jogo condizente com o passado, olhando para a frente, sem tantos toques na bola, menos orquestral.
Klopp gosta de heavy metal, de futebol heavy metal, e o seu Liverpool era isso mesmo, um festival de ventania e trovoada que desaguava na baliza alheia.
Depois do encantamento e das juras de amor, veio o aviso de Klopp: "Não faço este trabalho por mim, faço-o por vocês. Aceito este cargo apesar de ter visto como trataram o Julian Nagelsmann. Aceito-o apesar de ter visto como trataram o Thomas Tuchel. Se atacarem a minha família, vou-me embora. Se acharem que sou um desastre, digam-mo na cara e vou-me embora imediatamente, sem pedir nem um euro de indemnização. Se a Federação Alemã de Futebol disser que sou um desastre, vou-me embora".
Os avisos continuaram: "Se se comportarem mal e não deixarem a minha família em paz, também me vou embora. Critiquem-me quando algo não funcionar. Terei todo o prazer em trabalhar para melhorar a situação. Tudo gira em torno do trabalho".
Este homem, historicamente o maior rival de Pep Guardiola, que curiosamente está a ser namorado por Maldini para a seleção italiana, não treina desde o final da época 2023/24, quando deixou o Liverpool. Recentemente, depois de garantir já ter enchido o tanque (ou seja, já tem energia outra vez para treinar), terá sido sondado pelo Real Madrid.
Depois de deixar histórias, sorrisos e abraços no Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool, Klopp juntou-se ao grupo Red Bull em outubro de 2024 como “head of global soccer”, ou seja, patrão planetário para o futebol daquela empresa.
“Estamos muito contentes por apresentar o Jürgen Klopp como novo treinador”, declarou Bernd Neuendorf, o presidente da Deutscher Fußball-Bund, o equivalente à Federação Portuguesa de Futebol. Em troca da transferência, a federação germânica depositou 1 milhão de euros na fundação Wings for Life e acordou três jogos particulares até 2030 em Leipzig, cidade de um dos clubes do grupo.
A estreia de Jürgen Klopp vai acontecer no dia 24 de setembro num Países Baixos-Alemanha, um jogo mítico da história desta modalidade, combinando bem com o treinador lendário agora nomeado. O encontro conta para a Liga das Nações, tal como contam os jogos contra Grécia e Sérvia, também para o mesmo torneio, nos dias 27 de setembro e 1 de outubro.
[artigo atualizado às 13h14 com mais declarações de Klopp]
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