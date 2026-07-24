Custou 1 milhão de euros e três jogos amigáveis: Jürgen Klopp é o novo selecionador da Alemanha

Jürgen Klopp cansou-se das gavetas de secretárias, dos escritórios onde não rugem apitos, nem botas a fazer tilintar a tijoleira a caminho do relvado. O treinador abandonou o cargo de executivo da Red Bull para assumir a seleção nacional alemã, aos 59 anos. O cidadão natural de Estugarda foi apresentado esta sexta-feira.

Está assim encontrado o substituto de Julian Nageslmann, logo um dos homens mais populares da indústria. Klopp trabalhou como comentador de televisão no Campeonato do Mundo, onde a Alemanha caiu com o Paraguai nos 16 avos de final precipitando a saída do antecessor, altura em que assumiu que há muitas maneiras para meter um golo.

“É uma grande honra para mim estar sentado aqui”, confessou o técnico na conferência de imprensa de apresentação, esta sexta-feira, 24 de julho. "O que me aconteceu, nos últimos dias, foi que me passou um filme pela cabeça: lembramo-nos de onde tudo começou e donde viemos. Já tinha uma ideia da importância do cargo de selecionador, mas, quando o teu nome é associado a ele, sentes ainda mais a sua magnitude e a responsabilidade que acarreta. Sabendo de onde venho, nunca teria imaginado que um dia chegaria a isto..."

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“Este é, idealmente, o ponto alto da minha carreira, da minha vida, da minha vida profissional”, continuou sobre a nomeação para técnico da seleção campeã do mundo em 1954, 1974, 1990 e 2014 e da Europa em 1972, 1980 e 1996. “Vou dar tudo o que tenho. A seleção nacional une-nos, a nós, alemães, como quase mais nada consegue fazer. É isso que torna esta missão tão especial para mim.”

O agora novo selecionador, com contrato até 2030, tem a difícil tarefa de fazer conectar o povo alemão com os jogadores e uma nova maneira de jogar futebol, talvez devolvendo a Alemanha a um jogo condizente com o passado, olhando para a frente, sem tantos toques na bola, menos orquestral.

Klopp gosta de heavy metal, de futebol heavy metal, e o seu Liverpool era isso mesmo, um festival de ventania e trovoada que desaguava na baliza alheia.