- Bola Branca 18h16
- 24 jul, 2026
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Depois de deixar a seleção, Austin MacPhee vai trocar Aston Villa pelo Chelsea
24 jul, 2026 - 18:57
O preparador de bolas paradas vai juntar-se à equipa técnica de Xabi Alonso.
Austin MacPhee, antigo preparador de bolas paradas da seleção portuguesa, vai trocar o Aston Villa pelo Chelsea, na Premier League, de acordo com a imprensa de Birmingham.
O treinador-adjunto, especializado no trabalho das bolas paradas, estava desde 2021 nos "villains", onde tornou a equipa uma das maiores perigosas nos cantos e livres.
Na época 2023/24, os "villains" foram a equipa com mais golos de bola parada nas cinco principais ligas da Europa. Esta época, só o Arsenal marcou mais.
A equipa orientada por Unai Emery venceu a Liga Europa e o primeiro golo da final frente ao Friburgo surgiu num canto orquestrado ao detalhe por MacPhee.
Em 2025, MacPhee juntou-se também a Roberto Martínez na seleção portuguesa e deixou o cargo na FPF após o Mundial 2026.
Agora, vai também trocar de clube na Premier League e junta-se a Xabi Alonso no Chelsea.
Durante vários anos, foi adjunto na seleção da Irlanda do Norte e do Hearts, onde começou a crescer a sua reputação como especialista nas bolas paradas. Teve passagens mais curtas pela seleção da Escócia e pelos dinamarqueses do Midtjylland.
- Bola Branca 18h16
- 24 jul, 2026
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