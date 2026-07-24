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Depois de deixar o Sporting, Morita reforça o Hull City

24 jul, 2026 - 18:12 • Eduardo Soares da Silva

Médio tinha o objetivo de jogar na Premier League. Assina a custo zero depois de ter terminado contrato com os leões.

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O Hull City, recém-promovido à Premier League, anunciou a contratação do médio Hidemasa Morita, que tinha terminada contrato com o Sporting.

O japonês, de 30 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas, com mais uma época de opção.

Morita deixou o Sporting e estava livre no mercado de transferências. Tinha o objetivo de jogar no campeonato inglês, esteve vários meses associado ao Leeds United, mas vai cumprir o sonho na equipa que acaba de subir de divisão.

Em quatro temporadas pelo Sporting, Morita foi venceu dois títulos e uma Taça de Portugal. No total, este seis anos em Portugal, juntando as duas épocas no Santa Clara, que o contratou aos japoneses do Kawasaki Frontale.

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