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Nem Ancelotti, nem Guardiola. Andrea Pirlo é o novo selecionador italiano

24 jul, 2026 - 17:52 • Eduardo Soares da Silva

O antigo médio, parte da geração que venceu o Mundial 2006, vai ser o responsável por tentar levar a Itália novamente a um Campeonato do Mundo, o que não acontece desde 2014.

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Andrea Pirlo vai ser o novo selecionador italiano, segundo o jornal "La Repubblica". O acordo está fechado e o antigo médio vai assinar um contrato válido até ao Mundial 2030, por quatro anos.

Aos 47 anos, será o responsável por tentar levar a seleção italiana novamente a um Mundial. Itália já venceu a competição em quatro ocasiões, mas não se apura desde 2014 e foi a grande ausência do torneio deste verão. Pelo meio, conquistou o Europeu, em 2021.

Pirlo vai suceder a Gennaro Gattuso, que esteve no cargo apenas um ano e falhou o apuramento para o Mundial 2026 ao ser derrotado pela Bósnia na final do "play-off".´

Pep Guardiola, que deixou o Manchester City, e Carlo Ancelotti, atualmente na seleção brasileira, terão rejeitado os primeiros convites da federação, que acaba por decidir contratar Pirlo.

O antigo médio, tal como Gattuso, fez parte da geração que venceu o Mundial 2006. Pirlo é o atual treinador do Dubai United e vai deixar o cargo nos Emirados Árabes Unidos para assumir a seleção.

Pirlo tem apenas cinco temproadas como treinador principal. Conquistou uma Taça e uma Supertaça pela Juventus, em 2020/21.

A época não correu bem e o antigo médio nunca mais orientou no mesmo patamar. Seguiu-se uma época na Turquia, no Karagumruk, e pouco mais de uma temporada na Sampdoria. Desde o verão passado que orientava nos Emirados Árabes Unidos.

Andrea Pirlo vai estrear-se no dia 25 de setembro, frente à Bélgica, na Liga das Nações.

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  • 24 jul, 2026
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