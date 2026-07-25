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Atlético de Madrid compra sul-coreano Lee Kang-In ao PSG
25 jul, 2026 - 17:12 • Lusa
O extremo, de 25 anos, deixa os campeões da Europa, ao qual chegou em 2023, e vincula-se aos espanhóis até 2031.
O futebolista sul-coreano Lee Kang-In vinculou-se ao Atlético de Madrid para as próximas cinco temporadas, até junho de 2031, após a formação espanhola ter chegado a acordo com o Paris Saint-Germain para a transferência, anunciaram este sábado ambos os emblemas.
O extremo, de 25 anos, deixa o clube francês, ao qual chegou em 2023, para integrar o plantel orientado por Diego Simeone. Torna-se na terceira contratação dos madrilenos para a nova época, depois das chegadas do lateral espanhol Alejandro Grimaldo, proveniente do Bayer Leverkusen, e do médio dinamarquês Morten Hjulmand, ex-Sporting.
No sentido inverso, o clube madrileno já perdeu o avançado francês Antoine Griezmann, transferido para o Orlando City, e o defesa Clément Lenglet, que rumou ao Benfica, por empréstimo.
Lee Kang-In chegou às camadas jovens do Valência aos dez anos e estreou-se pela equipa principal em outubro de 2018. Após três temporadas no clube espanhol, transferiu-se para o Maiorca, onde relançou a carreira antes de assinar pelo Paris Saint-Germain, no verão de 2023.
Ao serviço dos atuais campeões da Europa, disputou 124 jogos, marcou 16 golos e fez 16 assistências, conquistando vários títulos nacionais e duas edições consecutivas da Liga dos Campeões.
Internacional por 50 ocasiões pela Coreia do Sul, Lee Kang-In integrou a seleção que disputou recentemente o Mundial 2026, competição na qual foi eliminada na fase de grupos.
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