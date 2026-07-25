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Khusanov renova contrato com o Manchester City até 2031

25 jul, 2026 - 16:50 • Lusa

O central internacional uzbeque foi contratado ao Lens em janeiro de 2025, por quase 40 milhões de euros.

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O central uzbeque Abdukodir Khusanov renovou contrato com o Manchester City por mais cinco épocas, até 2031, anunciou este sábado o clube inglês, onde jogam os portugueses Matheus Nunes e Rúben Dias.

O ex-jogador do Lens, contratado pelos citizens em janeiro de 2025 por quase 40 milhões de euros, afirmou-se na última temporada como titular absoluto na defesa sob o comando de Pep Guardiola, que deixou o emblema após uma década recheada de sucessos.

Khusanov, de 22 anos, quer "impressionar" o seu novo treinador, Enzo Maresca, segundo o comunicado divulgado pelo City.

O central disputou recentemente o seu primeiro Mundial com o Uzbequistão, que foi eliminado na fase de grupos, na qual foi adversário de Portugal, num desafio vencido pela seleção das quinas por 5-0.

O diretor de futebol do Manchester City, Hugo Viana, disse estar "impressionado" com o progresso do jovem defesa desde a sua chegada a Inglaterra.

"Está a tornar-se um jovem brilhante e um defesa excecional, mas sabemos que isto é apenas o início. As suas qualidades físicas e técnicas são de primeira linha. Tem todos os atributos para se tornar um defesa de classe mundial", destacou o dirigente luso.

Khusanov é o segundo jogador dos citizens a prolongar o contrato este verão, seguindo os passos do médio inglês Phil Foden.

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