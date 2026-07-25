Presidente do Colo Colo garante que tem acordo com Vozinha

O presidente do Colo Colo revela que o clube chileno tem acordo para a contratação do guarda-redes Vozinha, que brilhou no Mundial 2026, ao serviço de Cabo Verde, estreante que chegou aos 16 avos de final.

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Antes do início de um jogo da liga chilena, na sexta-feira à noite, Aníbal Mosa fez questão de "confirmar que Vozinha vai ser jogador do Colo Colo".

"Temos um acordo, estão a ser afinados os últimos detalhes, mas já temos a confirmação do seu entorno e do seu representante. Chegámos a um acordo com base numa proposta que apresentámos", disse.

Mosa referiu, ainda, que Vozinha se deslocará ao Chile, em breve, para realizar os habituais exames médicos, antes de assinar contrato.

Vozinha é um jogador livre, depois de ter terminado contrato com os portugueses do Desportivo de Chaves. O guarda-redes, de 40 anos, tornou-se um fenómeno de popularidade nas redes sociais, com as suas defesas no Campeonato do Mundo, e integrou a equipa ideal do torneio.