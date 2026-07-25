- Bola Branca 18h16
- 24 jul, 2026
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Presidente do Colo Colo garante que tem acordo com Vozinha
25 jul, 2026 - 16:08 • Inês Braga Sampaio
Guarda-redes internacional por Cabo Verde, de 40 anos, tornou-se um fenómeno de popularidade no Mundial 2026.
O presidente do Colo Colo revela que o clube chileno tem acordo para a contratação do guarda-redes Vozinha, que brilhou no Mundial 2026, ao serviço de Cabo Verde, estreante que chegou aos 16 avos de final.
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Antes do início de um jogo da liga chilena, na sexta-feira à noite, Aníbal Mosa fez questão de "confirmar que Vozinha vai ser jogador do Colo Colo".
"Temos um acordo, estão a ser afinados os últimos detalhes, mas já temos a confirmação do seu entorno e do seu representante. Chegámos a um acordo com base numa proposta que apresentámos", disse.
Mosa referiu, ainda, que Vozinha se deslocará ao Chile, em breve, para realizar os habituais exames médicos, antes de assinar contrato.
Vozinha é um jogador livre, depois de ter terminado contrato com os portugueses do Desportivo de Chaves. O guarda-redes, de 40 anos, tornou-se um fenómeno de popularidade nas redes sociais, com as suas defesas no Campeonato do Mundo, e integrou a equipa ideal do torneio.
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