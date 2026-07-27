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Afinal, Pirlo não vai ser selecionador. Sportswashing, explicações e "maldição": entenda o caso que abala Itália

27 jul, 2026 - 14:20 • João Filipe Cruz

Depois de Guardiola ter rejeitado, Pirlo foi avançando, mas caiu devido à colaboração com a russa Fonbet. Técnico tentou justificar-se, mas a novela no banco prossegue. Bola Branca conversou com o jornalista italiano Giovanni Marrucci.

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Que é um trabalho difícil, já sabemos. Há a conquista do Europeu pelo meio, mas nada apaga a ausência de Itália dos últimos três Mundiais. A procura pelo sucessor de Gennaro Gattuso, que falhou o acesso ao Campeonato do Mundo das Américas, começou por cima e com Pep Guardiola, mas virou-se para Andrea Pirlo, que, afinal, também não vai ser selecionador.

O próprio confirmou, através das redes sociais, que não tomaria conta da seleção italiana. Tudo por causa de uma polémica colaboração com a empresa de apostas russa Fonbet. Andrea Pirlo foi "embaixador de uma operação de sportswashing relacionada com a Rússia", explica a Bola Branca Giovanni Marrucci.

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O jornalista da DAZN Italia detalha tudo o que aconteceu nos últimos dias e como "alguns políticos" assinalaram esta relação entre Pirlo e a Fonbet. Como integrante da União Europeia, não é difícil de perceber o porquê da suspeição, já que Itália é, assumidamente, um apoiante da Ucrânia.

No papel de embaixador e testemunho, Pirlo foi até mais longe e deslocou-se ao coração da Rússia.

"Ele também foi a Moscovo e tirou uma foto com Dzyuba, um dos jogadores mais importantes da Rússia e conhecido pela relação estreita com o Governo. Foi inoportuno e não muito inteligente", reconhece Giovanni à Renascença.

Pirlo tentou justificar-se e, através das redes sociais, explicou que "a colaboração profissional objeto das recentes polémicas nasce no âmbito do meu percurso profissional nos Emirados Árabes Unidos e é exclusivamente de natureza comercial e desportiva".

E, mais, "atribuir-lhe um significado político significa atribuir convicções", algo que o antigo internacional garante "nunca" ter expressado e nem lhe pertencerem. Muitos não concordam.

"Ele falou de um acordo comercial e desportivo, não político, mas o papel de selecionador também é político. Tens de ser muito inteligente e evitar qualquer relação com algo que possa causar dano à tua imagem", aponta Marruci.

Depois de Carlo Ancelotti ter "fugido" para o Brasil e de Guardiola ter recusado, a polémica com Pirlo adensa a trama sobre a principal cadeira do banco italiano. Esta terça-feira, que supostamente serviria para apresentar um novo selecionador, há uma reunião ao mais alto nível na Federação Italiana de Futebol. É que Paolo Maldini e o brasileiro Leonardo, diretor técnico e conselheiro respetivamente, poderão agora abandonar os cargos.

Dessa forma, para o jornalista Giovanni Marrucci, o mais provável é que Giorgio Chiellini avance para o cargo de diretor técnico e, com ele, a escolha para selecionador recaia sobre Antonio Conte, que esteve no cargo em 2015 e 2016, disputando o Campeonato da Europa conquistado por Portugal. Mas o estrago está feito e parece não ter fim à vista.

"Estamos com a vida difícil. Desta vez não nos relvados, mas fora. É como uma maldição. Tudo o que fazem na seleção, corre mal", lamenta Marrucci.

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