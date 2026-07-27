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Futebol Internacional

De Chaves para a América do Sul: conheça o Colo-Colo, o novo clube da sensação mundialista Vozinha

27 jul, 2026 - 16:08 • Redação*

O guarda-redes cabo verdiano destacou-se no Campeonato do Mundo, sendo eleito o melhor guarda-redes da competição.

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Depois de se destacar no Mundial, Vozinha vai prosseguir a carreira no Colo-Colo.

O guarda-redes cabo-verdiano, de 40 anos, foi anunciado como reforço do histórico emblema chileno, chegando a custo zero após terminar contrato com o Desportivo de Chaves.

A competição disputada nos Estados Unidos, Canadá e México projetou o guardião para uma dimensão inédita.

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As exibições frente à campeã Espanha e à vice-campeã Argentina valeram-lhe enorme reconhecimento internacional e fizeram disparar a sua popularidade nas redes sociais, onde ganhou perto de 30 milhões de seguidores no Instagram.

Frente aos argentinos, chegou mesmo a travar várias oportunidades de Lionel Messi, valendo-lhe a nomeação para a equipa ideal do torneio.

Em Chaves, a última temporada ficou marcada por alguma irregularidade na utilização, sem nunca se afirmar como titular indiscutível.

Ainda assim, despede-se dos flavienses após deixar uma marca no clube.

Etapa Colo-Colo

Vozinha vai representar um dos maiores clubes da América do Sul. O Colo-Colo foi campeão nacional em 34 ocasiões e venceu 14 Taças do Chile.

É o clube mais bem-sucedido do futebol chileno, o único do país a conquistar a Taça Libertadores e uma presença habitual nas competições continentais.

Sediado na capital, Santiago, conta com uma das maiores bases de adeptos do Chile e joga no Estádio Monumental David Arellano, com capacidade para mais de 47 mil espectadores.

A equipa conta atualmente no plantel com Arturo Vidal, médio que passou por Juventus, Bayern e Barcelona. Vidal conquistou diversos campeonatos nacionais, além de duas Copas Américas ao serviço da seleção chilena e uma Libertadores com o Flamengo, em 2022.

Atualmente, o Colo-Colo encontra-se na primeira posição do campeonato com mais 12 pontos que o segundo colocado, quando faltam 14 jornadas para o fim da prova.

De acordo com o "El Deportivo", Vozinha irá assinar até ao final do ano e terá mais uma temporada de opção.

A rádio ADN, do Chile, revelam que o cabo verdiano irá auferir um salário bastante inferior ao dos grande nomes do clube. A rádio avança com um salário a rondar os 44 mil euros durante os primeiros seis meses, podendo haver uma revisão salarial no final do ano.

Aos 40 anos, Vozinha prepara-se assim para o maior desafio da carreira, podendo, após a estreia no Mundial, estrear-se também na Taça Libertadores.

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