Guarda-redes no chão para o treinador dar a tática? Futebol inglês quer acabar com isso

O futebol inglês vai introduzir uma experiência para tentar acabar com as "lesões" táticas dos guarda-redes, em que ficam a receber assistência para os treinadores poderem dar instruções à equipa, revela a BBC.

Era uma regra que o International Football Board (IFAB), que define as leis do jogo, planeava introduzir no futebol, mas acabou por decidir não o fazer. Ainda assim, convidou ligas a voluntariar-se para testes.

É o que fizeram a Federação inglesa, a Premier League, a English Football League (segunda, terceira e quarta divisões do futebol masculino), a National League (quinta divisão) e a Super Liga feminina.

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A solução encontrada para erradicar estes "time-outs táticos" é que, quando o árbitro manda entrar a equipa médica para assistir um guarda-redes, o treinador tem dez segundos para eleger outro jogador para abandonar o relvado durante um minuto, devendo a escolha ser comunicada ao quarto árbitro. Se nenhum jogador tiver sido eleito dentro desses dez segundos, é o capitão a ter de sair de campo por um minuto.

Caso o IFAB dê autorização a tempo, a regra será testada já no jogo de pré-eliminatória para a Taça da Liga entre Tranmere e Rochdale, no sábado.

De acordo com a BBC, a I Liga masculina da Austrália vai testar uma variação da regra: é sempre o capitão que tem de sair de campo.