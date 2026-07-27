Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 27 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guarda-redes no chão para o treinador dar a tática? Futebol inglês quer acabar com isso

27 jul, 2026 - 19:41 • Inês Braga Sampaio

Ligas masculina e feminina pretendem testar a regra que obriga um jogador de campo a sair quando o guarda-redes é assistido. Falta a autorização do International Board.

A+ / A-

O futebol inglês vai introduzir uma experiência para tentar acabar com as "lesões" táticas dos guarda-redes, em que ficam a receber assistência para os treinadores poderem dar instruções à equipa, revela a BBC.

Era uma regra que o International Football Board (IFAB), que define as leis do jogo, planeava introduzir no futebol, mas acabou por decidir não o fazer. Ainda assim, convidou ligas a voluntariar-se para testes.

É o que fizeram a Federação inglesa, a Premier League, a English Football League (segunda, terceira e quarta divisões do futebol masculino), a National League (quinta divisão) e a Super Liga feminina.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A solução encontrada para erradicar estes "time-outs táticos" é que, quando o árbitro manda entrar a equipa médica para assistir um guarda-redes, o treinador tem dez segundos para eleger outro jogador para abandonar o relvado durante um minuto, devendo a escolha ser comunicada ao quarto árbitro. Se nenhum jogador tiver sido eleito dentro desses dez segundos, é o capitão a ter de sair de campo por um minuto.

Caso o IFAB dê autorização a tempo, a regra será testada já no jogo de pré-eliminatória para a Taça da Liga entre Tranmere e Rochdale, no sábado.

De acordo com a BBC, a I Liga masculina da Austrália vai testar uma variação da regra: é sempre o capitão que tem de sair de campo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 27 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais