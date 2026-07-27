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Lembra-se de Miura? Aos 59 anos ainda marca

27 jul, 2026 - 14:12 • Redação*

O japonês ex-Oliveirense marcou este fim de semana num jogo a contar para a terceira divisão do Japão.

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Aos 59 anos, Kazu Miura ainda vai dando cartas. Este fim de semana marcou um golo ao serviço do Fukushima United, na Taça do Imperador, frente Furukawa FC.

Foi o primeiro golo do jogador em mais de quatro anos.

Miura, que durante duas épocas foi jogador da Oliveirense, está na sua 42ª temporada como jogador profissional.

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Atuou na equipa de Oliveira de Azeméis por 11 partidas, não conseguindo, no entanto, faturar ao serviço do emblema, na altura, da segunda liga.

Em atividade desde 1986, passou por clubes como Dínamo Zagreb, Santos ou Yokohama FC. Teve a sua melhor temporada ao serviço do Tokyo Verdi, em 1996, apontando 29 golos em 38 jogos.

Foi também internacional pelo Japão em 91 ocasiões, apontando 55 golos.

Kazu Miura cumpre 60 anos no próximo mês de fevereiro, não sendo ainda conhecido o seu futuro após a época 26/27.

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