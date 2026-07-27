- Bola Branca 12h45
- 27 jul, 2026
-
Futebol Internacional
O árbitro da final do Mundial vai pendurar o apito aos 46 anos
27 jul, 2026 - 11:45 • Lusa
Para além do Espanha-Argentina, talvez o ponto mais alto da carreira do esloveno, Slavko Vincic apitou as finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa em 2024 e 2022.
O esloveno Slavko Vincic, árbitro da final do Mundial2026 de futebol, entre Espanha e Argentina (1-0), terminou a carreira aos 46 anos, informou a Federação de Futebol da Eslovénia.
"Uma semana após a final do Mundial nos Estados Unidos [país coorganizador juntamente com México e Canadá], Slavko Vincic pôs termo oficial à sua histórica carreira de árbitro neste desporto", refere a federação na sua página oficial.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
O organismo diz ainda que ao dirigir a final do Mundial2026, Vincic "consolidou o seu estatuto como um dos melhores árbitros da história".
O esloveno tem recebido várias distinções, entre as quais a da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), que o considerou o melhor árbitro do Mundial, ao manter "o controlo disciplinar claro e firme que caracteriza a arbitragem de elite".
Também em Itália, o esloveno foi galardoado com o prémio Giulio Campanati, pela sua campanha no campeonato do Mundo.
A final do Mundial2026, que sagrou a Espanha campeã, foi o ponto mais alto na carreira deste árbitro, que esteve também na final da Liga dos Campeões de 2024, entre Real Madrid e Borussia Dortmund (2-0), e da Liga Europa de 2022, entre Eintracht Frankfurt e Rangers (1-1, 5-4 nas grandes penalidades).
- Bola Branca 12h45
- 27 jul, 2026
-