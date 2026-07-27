- Bola Branca 18h15
- 27 jul, 2026
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Olá, Hollywood. Cristiano Ronaldo na calha para produzir e entrar em série
27 jul, 2026 - 22:36 • Inês Braga Sampaio
Informação avançada pelo jornal "The Sun", que também aponta nomes como o ex-futebolista Thierry Henry e o ator Damian Lewis ao projeto sobre um agente de futebol.
Cristiano Ronaldo é produtor executivo e vai ter um papel numa série sobre um agente de futebol, avança o jornal britânico "The Sun", esta segunda-feira.
O futebolista internacional português, de 41 anos, junta-se no elenco a Thierry Henry. O antigo jogador francês também vai participar na série, intitulada "Day 1s" — em português, algo como "Dias 1" — e que será protagonizada por Daniam Lewis, conhecido por séries como "Homeland" e "Billions".
As filmagens já estão a decorrer, no noroeste de Londres, inclusive na sede do clube Barnet FC.
Damian Lewis vai interpretar Stanley Dalton, um empresário de futebol de topo. A série é baseada num conceito criado pelo agente (na vida real) Darren Dein, que representa Henry e que também é produtor executivo.
Também no elenco, estão, segundo o jornal "The Sun", o rapper britânico Dave e a estreante Carlotta Banat.
Em abril de 2025, a revista "Variety" avançou que Cristiano Ronaldo se tinha juntado ao realizador Matthew Vaughn ("Stardust", "Kick-Ass", "X-Men: First Class", "Kingsmen"), para criar a produtora independente UR·Marv Studios. A série "Day 1s" será um dos projetos do estúdio.
- Bola Branca 18h15
- 27 jul, 2026
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