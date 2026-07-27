Os favoritos Palmeiras e Flamengo perdem pontos na luta pelo título brasileiro

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, falhou no domingo a possibilidade de se distanciar na liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao perder por 2-1 na receção ao Atlético Mineiro, na 20.ª jornada da prova.

O Atlético Mineiro, que subiu do 13.º para o oitavo lugar, inaugurou o marcador aos 54 minutos, através do médio Victor Hugo, após um erro do guarda-redes Carlos Miguel, e, apesar de o Palmeiras ter empatado pelo avançado Felipe Anderson, aos 75', os visitantes impuseram a primeira derrota caseira aos anfitriões com um golo do médio Igor Gomes, aos 77.

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O Palmeiras, que se sagrou campeão em 2022 e 2023 sob o comando técnico de Abel Ferreira, manteve-se no topo do Brasileirão, com seis pontos de vantagem sobre o Flamengo, treinado pelo compatriota Leonardo Jardim e detentor do título, que tem menos um jogo realizado e tinha empatado 1-1 horas antes na receção ao São Paulo, 12.º classificado.