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Ciao, Mancini. O senhor campeão da Europa está de volta à seleção italiana (e com Ranieri por perto)
28 jul, 2026 - 15:51 • Lusa
A nomeação de Mancini surge depois da contratação falhada de Andrea Pirlo, por ser embaixador de uma casa de apostas russa. Claudio Ranieri substituiu Paolo Maldini como diretor técnico.
Roberto Mancini vai regressar ao cargo de selecionador italiano, anunciou esta terça-feira o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò, com Claudio Ranieri a ser o novo diretor técnico.
"O tempo apertava e eu considerei que a pessoa que devia converter-se no treinador da seleção italiana era Roberto Mancini, por uma série de motivos, dos quais assumo a responsabilidade", afirmou, em conferência de imprensa, na qual revelou que Ranieri vai substituir Paolo Maldini.
A nomeação de Mancini surge depois da contratação falhada de Andrea Pirlo, por ser embaixador de uma casa de apostas russa, algo que Malagó negou conhecer, tal como Maldini.
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"O retrocesso [no processo] do candidato Pirlo obrigou-me a não apoiá-lo. Simplesmente por uma questão de oportunidade. Não há mais interpretações, nem verdades. [...] Assumo a responsabilidade de ter interrompido o processo da sua escolha", referiu.
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Todo este caos na escolha do selecionador -- chegaram a ser noticiadas propostas a Carlo Ancelotti e a Pep Guardiola -- chegou a merecer críticas do ministro do Desporto, Claudio Abodi, e levou às demissões de Maldini e de Leonardo da direção técnica da seleção, cerca de duas semanas depois de terem sido nomeados.
Malagò considerou que a saída de Maldini e Leonardo aconteceu depois de todas as partes terem chegado "à serena conclusão de que os seus caminhos se devia separar".
Depois de na última temporada ter sido treinador do Al-Sadd, do Qatar, Mancini regressa ao comando da 'squadra azzurra', na qual esteve entre 2018 e 2023, tendo conquistado o Europeu de 2020.
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Antigo treinador, entre outros, de Inter Milão e Manchester City, Mancini chegou à seleção em 2018, depois de a Itália ter falhado a qualificação para o Mundial, conseguindo o título europeu em 2021 -- o Euro2020 foi adiado por um ano devido à pandemia de covid-19.
Contudo, Mancini também não conseguir levar a seleção transalpina a Mundial2022, com uma derrota frente à Macedónia do Norte nas meias-finais do play-off, acabando por sair surpreendentemente depois de ter sido terceiro na Liga das Nações de 2023, para assumir a Arábia Saudita.
O treinador regressa agora à seleção, após nova desilusão na qualificação, para substituir Gennaro Gattuso, que não conseguiu devolver a Itália, quatro vezes campeã, ao campeonato do mundo.
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