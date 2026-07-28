Ciao, Mancini. O senhor campeão da Europa está de volta à seleção italiana (e com Ranieri por perto)

Roberto Mancini vai regressar ao cargo de selecionador italiano, anunciou esta terça-feira o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò, com Claudio Ranieri a ser o novo diretor técnico. "O tempo apertava e eu considerei que a pessoa que devia converter-se no treinador da seleção italiana era Roberto Mancini, por uma série de motivos, dos quais assumo a responsabilidade", afirmou, em conferência de imprensa, na qual revelou que Ranieri vai substituir Paolo Maldini. A nomeação de Mancini surge depois da contratação falhada de Andrea Pirlo, por ser embaixador de uma casa de apostas russa, algo que Malagó negou conhecer, tal como Maldini. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui "O retrocesso [no processo] do candidato Pirlo obrigou-me a não apoiá-lo. Simplesmente por uma questão de oportunidade. Não há mais interpretações, nem verdades. [...] Assumo a responsabilidade de ter interrompido o processo da sua escolha", referiu.

Todo este caos na escolha do selecionador -- chegaram a ser noticiadas propostas a Carlo Ancelotti e a Pep Guardiola -- chegou a merecer críticas do ministro do Desporto, Claudio Abodi, e levou às demissões de Maldini e de Leonardo da direção técnica da seleção, cerca de duas semanas depois de terem sido nomeados. Malagò considerou que a saída de Maldini e Leonardo aconteceu depois de todas as partes terem chegado "à serena conclusão de que os seus caminhos se devia separar". Depois de na última temporada ter sido treinador do Al-Sadd, do Qatar, Mancini regressa ao comando da 'squadra azzurra', na qual esteve entre 2018 e 2023, tendo conquistado o Europeu de 2020.