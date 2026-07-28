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Futebol Internacional

Depois dos rumores, a confirmação: Zidane é o novo selecionador francês

28 jul, 2026 - 10:48 • Lusa

Futebolista lendário, campeão do mundo em 1998 e treinador com um legado invejável no Real Madrid assinou contrato até 2030.

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O ex-futebolista internacional francês e treinador Zinédine Zidane foi oficializado como novo selecionador de França, anunciou esta terça-feira a Federação Francesa de futebol (FFF).

“Zinédine Zidane será o treinador da seleção francesa nos próximos quatro anos”, declarou o presidente da FFF, Philippe Diallo, na sede da Federação, ao lado de Zidane.

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O antigo médio, campeão mundial com os ‘bleus’ em 1998, sucede no cargo ao seu antigo companheiro de equipa Didier Deschamps, selecionador desde 2012 e que cessou funções após o Mundial2026 de futebol.

Com Deschamps, a França foi campeã mundial em 2018, na Rússia, vice-campeã mundial em 2022, no Qatar, e semifinalista este ano, num campeonato coorganizado por Estados Unidos, Canadá e México e no qual foi eliminada nas ‘meias’ pela campeã Espanha (2-0).

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