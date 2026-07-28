Rayo Vallecano fica sem estádio a duas semanas do início do campeonato

Segundo o executivo regional, a inspeção revelou um "incumprimento normativo severo" e identificou problemas graves em vários sistemas do estádio, incluindo falhas na prevenção de incêndios, riscos associados à legionella, deficiências nas instalações elétricas e outras situações que comprometem a segurança dos utilizadores.

"Relativamente ao cumprimento da legislação e das licenças em vigor, tomámos a decisão de suspender temporariamente a concessão para podermos executar estas intervenções", acrescentou o responsável.

"O resultado da auditoria foi muito negativo no que diz respeito à manutenção do estádio, uma responsabilidade direta do clube", afirmou Mariano de Paco Serrano, conselheiro da Cultura, Turismo e Desporto da Comunidade de Madrid, em declarações à imprensa espanhola.

A decisão permitirá ao governo regional assumir temporariamente o controlo do recinto para realizar obras consideradas urgentes.

A Comunidade de Madrid suspendeu a concessão do Estádio de Vallecas ao Rayo Vallecano, depois de uma auditoria ter detetado graves falhas de segurança, salubridade e manutenção.

As obras deverão arrancar de imediato e poderão prolongar-se entre dois e seis meses.

Além da intervenção urgente, a Comunidade de Madrid mantém o projeto de remodelação integral do Estádio de Vallecas, anunciado em junho, que prevê um investimento na ordem dos 60 milhões de euros, o aumento da capacidade de cerca de 14.500 para 18.500 espectadores e a modernização das infraestruturas.

O estado do recinto tem sido alvo de críticas recorrentes nos últimos anos.

Na temporada passada, o Rayo Vallecano foi obrigado a disputar um encontro como visitado no Estádio Municipal de Butarque, casa do Leganés, devido às más condições do relvado de Vallecas. Também jogadores e clubes adversários manifestaram, em diversas ocasiões, preocupação com as condições das instalações.

O Rayo Vallecano inicia a nova edição da La Liga a 15 de agosto, no terreno do Sevilha.

Na segunda jornada tem agendada a receção ao Alavés, mas, perante a suspensão da concessão do Estádio de Vallecas, terá de indicar à La Liga e à Federação Espanhola um recinto alternativo para disputar os encontros como visitado enquanto decorrem as obras.