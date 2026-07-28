UEFA e federações aprovam de forma unânime alterações na arbitragem

As 55 federações nacionais de futebol da Europa mostraram-se de acordo nas alterações introduzidas recentemente na arbitragem, para o Mundial 2026, anunciou a UEFA esta terça-feira.

Em comunicado, a UEFA revelou que, na semana passada, os responsáveis da arbitragem das 55 federações nacionais reuniram-se com a UEFA, num encontro que contou com a presença do International Board (IFAB).

A UEFA revela que o objetivo foi "promover uma maior consistência na interpretação e aplicação das leis nas competições nacionais e europeias", com o diretor de arbitragem do organismo, Roberto Rosetti, a considerar que "o facto de todas as 55 federações nacionais e a UEFA terem acordado orientações para uma abordagem mais consistente na aplicação das Leis de Jogo representa um marco significativo".

"Isto vai ajudar a melhorar a compreensão das decisões de arbitragem entre jogadores, clubes, adeptos e todas as partes interessadas no jogo. Para a popularidade do futebol é essencial eliminar todas as dúvidas e garantir que as leis são aplicadas com clareza", considerou.

As federações deram "um apoio unânime às alterações da IFAB para a época de 2026/27, concebidas para acelerar os reinícios das partidas, proteger a integridade do jogo e reduzir atrasos desnecessários, preservando a emoção e a qualidade dos jogos", com medidas para reduzir as perdas de tempo.

Na reunião foi também comentado a necessidade de ter de haver "uma abordagem mais consistente ao envolvimento" do videoárbitro, tendo sido reiterado que "deve intervir apenas em situações de erro 'claro e óbvio'".