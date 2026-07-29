Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 29 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

UEFA observa "oposição significativa e crescente" a plano da FIFA

29 jul, 2026 - 20:43 • Lusa

Segunda reação do organismo que rege o futebol europeu, depois de avisado que o futebol "não está à venda", ao reagir à intenção da FIFA de angariar até 4,2 mil milhões de dólares com a venda de participações dos Mundiais a privados.

A+ / A-

O modelo de comercialização dos Mundiais proposto pela FIFA tem tido oposição significativa e crescente, afirmou esta quarta-feira a UEFA, reiterando as críticas ao plano do organismo regulador do futebol mundial.

"Após conversas com diversas partes interessadas no futebol, a UEFA sabe que existe uma oposição significativa e crescente ao plano da FIFA", pode ler-se numa declaração publicada no site oficial.

A UEFA, presidida pelo esloveno Aleksander Ceferin, reagiu pela segunda vez ao tema, um dia depois de avisado que o futebol "não está à venda", ao reagir à intenção da FIFA de angariar até 4,2 mil milhões de dólares com a venda de participações dos Campeonatos do Mundo a privados.

"A FIFA não pode continuar a usar o nosso desporto para enriquecer a si mesma e aos seus amigos. Podemos desenvolver o futebol de forma correta. É hora de priorizar as federações, os clubes, as ligas, os jogadores e os adeptos", acrescentou a UEFA.

A FIFA quer aumentar nos próximos anos o financiamento destinado ao desenvolvimento do futebol para mais de 10 mil milhões de dólares, através de uma nova estrutura comercial, cuja criação depende da aprovação da maioria do Conselho e das 211 federações-membro.

A proposta passa pela criação da FIFA Forward Enterprise (FFE), uma subsidiária integralmente detida pela FIFA e que reunirá os direitos comerciais da entidade liderada pelo ítalo-suíço Gianni Infantino.

A FIFA pretende captar até 4,2 mil milhões de dólares, ao vencer participações minoritárias a investidores privados, que não terão papel operacional na FFE, avaliada inicialmente em 20 mil milhões de dólares.

A operação permitirá reforçar o programa FIFA Forward e vai aumentar o financiamento de desenvolvimento por federação dos atuais oito para 20 milhões de dólares no ciclo 2027-2030, de 22 milhões entre 2031 e 2034 e para 24 milhões de 2035 a 2038.

A FIFA assegura que vai manter o controlo exclusivo sobre a governação do futebol, as competições, o calendário internacional e todas as decisões regulamentares e desportivas, num plano revelado depois do Mundial2026, que foi coorganizado por Estados Unidos, México e Canadá e atingiu recordes de público e audiência na história do principal torneio de seleções.

O jornal britânico The Times avançou hoje que o presidente da FIFA deu um prazo de 53 dias às 211 federações-membro, entre as quais a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para aceitarem o modelo, a troco de alguns milhões de euros.

"Hoje ficámos a saber do prazo estipulado pela FIFA para que as federações apoiem as suas propostas, sob pena de a oferta de pagamento único ser retirada. Isso diz tudo o que precisamos de saber sobre esse plano", concluiu a UEFA.

A Associação de Ligas Europeias (EL) também contestou o plano da FIFA, ao admitir que os investidores privados ficariam com "um direito permanente" sobre o futebol, pondo "em risco" os alicerces da modalidade.

"Os líderes responsáveis do futebol têm o dever de se unirem para se oporem a esta proposta, não só pelo futebol de hoje, mas também pelas futuras gerações de jogadores e adeptos, garantindo que deixamos um desporto saudável, sustentável e fiel aos valores que o transformaram no mais popular do mundo", transmitiu a entidade encabeçada pelo suíço Claudius Schäfer, após uma reunião da EL.

Para operacionalizar o projeto, a FIFA está a trabalhar com o banco J.P. Morgan, surgindo entre os potenciais investidores a Thrive Capital, fundada por Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, que é genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A administração norte-americana já terá sido consultada sobre o plano da FIFA, que tem originado preocupações e críticas no futebol, mas não só.

A UEFA defendeu que ninguém é proprietário da modalidade e que não compete à FIFA vendê-la, enquanto a CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas) disse estar preocupada e a AFC (Ásia) pediu transparência, apesar de reconhecer a necessidade de novas abordagens.

Presidida pelo qatari Nasser Al-Khelaifi, líder do bicampeão europeu Paris Saint-Germain e membro do Comité Executivo da UEFA, a organização dos Clubes Europeus de Futebol (EFC) garantiu que não foi ouvida pela FIFA e indicou ter sido informada sem aviso prévio e através da imprensa.

No quadrante político, o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, referiu que "o futebol não pertence aos investidores", o comissário europeu Glenn Micaleff lembrou que as propostas "levantam questões sobre a lei da concorrência" e os membros democratas da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos visaram a promiscuidade entre Infantino e Trump.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 29 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

França

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais