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Eddie Howe deixa o Newcastle em plena pré-época

30 jul, 2026 - 13:31 • Eduardo Soares da Silva

Treinador pede a demissão depois da saída das principais figuras da equipa. Sucessor está encontrado e vem do futebol saudita.

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Eddie Howe vai deixar de ser treinador dos ingleses do Newcastle e terá apresentado a demissão em plena pré-temporada.

O treinador lidera a equipa desde 2021, venceu uma Taça de Inglaterra e levou os "magpies" duas vezes à Liga dos Campeões.

No entanto, segundo a "BBC", Howe está desagradado com a saída das principais figuras da equipa. No ano passado, perdeu Alexander Isak para o Liverpool.

Este ano, o Newcastle já vendeu Sandro Tonali, que rumou ao Tottenham, Anthony Gordon, que assinou pelo Barcelona, e o capitão Bruno Guimarães tem sido apontado à saída para o Arsenal.

Howe terá comunicado à direção a sua intenção de deixar o clube há duas semanas, mas aceitou o pedido para continuar até ser encontrado um substituto.

O alemão Matthias Jaissle será o sucessor e vai deixar os sauditas do Al-Ahli, que orientou nas últimas três temporadas. Ambos os clubes são detidos pelo fundo de investimento saudita.

Jassle é treinador desde 2016. Orientou as camadas jovens do RB Leipzig e foi adjunto do Brondby antes de dar o salto para treinador principal de equipas séniores. Foi bicampeão austríaco no RB Leipzig e venceu duas Ligas dos Campeões asiáticas no Al-Ahli.

O Newcastle arranca a temporada no dia 23 de agosto com a receção ao Liverpool.

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