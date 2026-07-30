Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 30 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

FIFA

Poiares Maduro e os planos de Infantino: "É mais um passo na hiper comercialização do futebol"

30 jul, 2026 - 13:44 • Inês Braga Sampaio com Redação

Em declarações a Bola Branca, o antigo ministro e dirigente da FIFA defende um órgão regulador para limitar o poder de instituições como a FIFA.

A+ / A-

O mundo do futebol tem reagido negativamente ao último anúncio polémico da FIFA. O organismo pretende convidar investimento externo numa subsidiária que passaria a controlar os direitos comerciais (transmissão e patrocínios) das suas competições, alegando que "todos os lucros" seriam reinvestidos no futebol.

O anúncio tem motivado grande discussão acerca do papel e das intenções da FIFA. Para Miguel Poiares Maduro, ex-presidente do Comité de Governação da FIFA, o cenário é claro.

"É, no fundo, mais um passo na hiper comercialização do futebol, que a FIFA, mas não apenas a FIFA, tem vindo a desenvolver", afirma em entrevista a Bola Branca.

O antigo dirigente aponta para uma dicotomia entre o que o organismo promete, incluindo a democratização do espetáculo e o cuidado com os jogadores, e aquilo que faz, nomeadamente "o objetivo de maximização das receitas e dos lucros da FIFA".

Segundo o "The Times", Infantino deu até 19 de setembro às federações para tomarem uma posição. Se aceitarem, recebem 10 mil milhões de dólares, mas se não concordarem e o plano for para a frente, só recebem 2,7 mil milhões.

FIFA quer abrir gestão de direitos comerciais dos seus torneios a investimento externo

FIFA quer abrir gestão de direitos comerciais dos seus torneios a investimento externo

Intenção é criar uma subsidiária para explorar os (...)

Poiares Maduro considera que se trata de "uma manifestação de como o poder está organizado na FIFA".

"A forma como os presidentes da FIFA adquirem uma enorme concentração de poder permite-lhes aumentar o pote de dinheiro que eles controlam", refere.

"É um sistema de poder que é alimentado e que alimenta uma rede clientelar, assentando na capacidade de distribuir cada vez mais dinheiro a essa rede. Infantino apenas está a fazer isso de uma forma muito transparente, porque também não se preocupa muito em o esconder", completa.

Entre os possíveis investidores, estarão nomes com ligações a Donald Trump. O Presidente norte-americano aproximou-se de Infantino nos últimos tempos, tendo até sugerido o ítalo-suíço como sucessor de António Guterres no cargo de secretário-geral da ONU.

Miguel Poiares Maduro acredita que a relação com Trump pode ter impacto nas decisões da FIFA.

"A FIFA e Infantino funcionam mais de acordo com os seus interesses políticos e comerciais do que com os interesses do mundo do futebol. É algo que confirma uma relação muito transacional que se estabeleceu entre Infantino e Trump", afirma.

"Portanto, não é estranho nem que Trump esteja a promover Infantino, nem que Infantino, por sua vez, pareça favorecer interesses familiares de Trump. É algo que é um claro conflito de interesses, também, na forma como essa decisão é tomada, mas que, infelizmente, atendendo à natureza do poder na FIFA e atendendo àquilo que tem sido o comportamento na FIFA, não é surpreendente", explica.

Apesar disso, Poiares Maduro recorda que a criação de mecanismos de exploração dos direitos das competições de futebol já existe, até na UEFA. Porém, na sua opinião, "a natureza como Infantino a quer promover é particularmente escandalosa".

A UEFA foi das primeiras entidades a contestar a opôr-se aos planos de Infantino. Já a Federação Portuguesa de Futebol permanece em silêncio. Poiares Maduro explica porquê.

Reunião de urgência entre "instâncias europeias de futebol" para discutir proposta da FIFA

Reunião de urgência entre "instâncias europeias de futebol" para discutir proposta da FIFA

FIFA anunciou a intenção de angariar até 4,2 mil m(...)

"Há poucos dias ouvi uma declaração do presidente da federação da Finlândia, a quem perguntavam porque é que ele não falava mais, não se opunha. E ele disse 'nós achamos que é o melhor interesse do futebol finlandês não nos manifestarmos publicamente'".

O antigo ministro acredita que é necessário um "órgão regulador" para limitar o poder a este tipo de instituições. Na sua ótica, a União Europeia seria o regulador melhor posicionado para uma fiscalização eficaz.

"Eu entendo que deveria haver uma regulação europeia que impusesse fundamentalmente três coisas: uma separação clara entre a função de regulação e a função do operador comercial destes órgãos de governo do desporto; uma maior representatividade destes órgãos do governo do futebol; e, em terceiro lugar, impor-lhes um escrutínio verdadeiramente independente."

Poiares Maduro exemplifica a necessidade de escrutínio: "Há federações quem têm poucos milhares de habitantes. Dar 20 milhões a essas federações, é uma forma, se quiser, de corrupção legalizada. E controla-se muito facilmente o poder dessa forma".

"No meu ponto de vista, a União Europeia é quem está em melhor condições para o poder impor à FIFA, mas também às outras confederações, incluindo à UEFA e ao Comité Olímpico Internacional", conclui.

O plano de Infantino parece estar pronto para avançar, faltando apenas pronunciarem-se a confederação da Oceânia e a Confederação da América do Sul.

Além disso, a reeleição do atual presidente parece ser uma mera formalidade, com várias federações a manifestarem o seu apoio ao ítalo-suíço.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 30 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O tanque, o atrelado e o amigo. As explicações de Luís Neves, ou a falta delas

Ministro da Administração Interna

O tanque, o atrelado e o amigo. As explicações de Luís Neves, ou a falta delas

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bor(...)

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais