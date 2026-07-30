Poiares Maduro e os planos de Infantino: "É mais um passo na hiper comercialização do futebol"

O mundo do futebol tem reagido negativamente ao último anúncio polémico da FIFA. O organismo pretende convidar investimento externo numa subsidiária que passaria a controlar os direitos comerciais (transmissão e patrocínios) das suas competições, alegando que "todos os lucros" seriam reinvestidos no futebol. O anúncio tem motivado grande discussão acerca do papel e das intenções da FIFA. Para Miguel Poiares Maduro, ex-presidente do Comité de Governação da FIFA, o cenário é claro. "É, no fundo, mais um passo na hiper comercialização do futebol, que a FIFA, mas não apenas a FIFA, tem vindo a desenvolver", afirma em entrevista a Bola Branca. O antigo dirigente aponta para uma dicotomia entre o que o organismo promete, incluindo a democratização do espetáculo e o cuidado com os jogadores, e aquilo que faz, nomeadamente "o objetivo de maximização das receitas e dos lucros da FIFA". Segundo o "The Times", Infantino deu até 19 de setembro às federações para tomarem uma posição. Se aceitarem, recebem 10 mil milhões de dólares, mas se não concordarem e o plano for para a frente, só recebem 2,7 mil milhões.

Poiares Maduro considera que se trata de "uma manifestação de como o poder está organizado na FIFA". "A forma como os presidentes da FIFA adquirem uma enorme concentração de poder permite-lhes aumentar o pote de dinheiro que eles controlam", refere. "É um sistema de poder que é alimentado e que alimenta uma rede clientelar, assentando na capacidade de distribuir cada vez mais dinheiro a essa rede. Infantino apenas está a fazer isso de uma forma muito transparente, porque também não se preocupa muito em o esconder", completa. Entre os possíveis investidores, estarão nomes com ligações a Donald Trump. O Presidente norte-americano aproximou-se de Infantino nos últimos tempos, tendo até sugerido o ítalo-suíço como sucessor de António Guterres no cargo de secretário-geral da ONU. Miguel Poiares Maduro acredita que a relação com Trump pode ter impacto nas decisões da FIFA. "A FIFA e Infantino funcionam mais de acordo com os seus interesses políticos e comerciais do que com os interesses do mundo do futebol. É algo que confirma uma relação muito transacional que se estabeleceu entre Infantino e Trump", afirma.

"Portanto, não é estranho nem que Trump esteja a promover Infantino, nem que Infantino, por sua vez, pareça favorecer interesses familiares de Trump. É algo que é um claro conflito de interesses, também, na forma como essa decisão é tomada, mas que, infelizmente, atendendo à natureza do poder na FIFA e atendendo àquilo que tem sido o comportamento na FIFA, não é surpreendente", explica. Apesar disso, Poiares Maduro recorda que a criação de mecanismos de exploração dos direitos das competições de futebol já existe, até na UEFA. Porém, na sua opinião, "a natureza como Infantino a quer promover é particularmente escandalosa". A UEFA foi das primeiras entidades a contestar a opôr-se aos planos de Infantino. Já a Federação Portuguesa de Futebol permanece em silêncio. Poiares Maduro explica porquê.