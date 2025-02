Lito Vidigal é o novo treinador do Boavista, depois da saída de Cristiano Bacci, segundo anunciou o clube, esta segunda-feira.

Em comunicado, o Boavista informa que o treinador angolano, de 55 anos, assinou contrato válido até ao final da presente temporada.

Trata-se de um regresso para Lito Vidigal, que treinou os axadrezados nas épocas de 2018/19, em que terminou o campeonato no oitavo lugar, e 2019/20 - saiu a meio e o seu sucessor, Daniel Ramos, foi 12.º.

Neste retorno ao Bessa, Vidigal terá a tarefa de salvar o Boavista da descida. Bacci deixou a equipa portuense no último lugar, com 12 pontos, cinco atrás do Estrela da Amadora, primeira equipa fora de perigo.

Com 191 jogos de experiência na I Liga, Lito Vidigal já foi selecionador angolano e orientou clubes como Estrela, Belenenses, Arouca, Desportivo das Aves, Vitória de Setúbal, Marítimo, Moreirense e Feirense.