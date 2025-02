Boavista pode voltar a inscrever jogadores

O Boavista está livre para inscrever novamente jogadores, segundo confirmou a Renascença.

O clube do Bessa levantou todos os impedimentos que estavam listados na FIFA e que proibiam o Boavista de contratar jogadores há várias janelas de mercado consecutivas.

De acordo com as informações apuradas, novas suspensões podem surgir a qualquer momento, tal como aconteceu na segunda-feira, mas o clube está a trabalhar para inscrever os jogadores que já estão na cidade antes que tal possa vir a acontecer.

O Boavista vive um momento de instabilidade com a saída do treinador Cristiano Bacci e a chegada de Lito Vidigal. SAD e clube trabalharam de forma a resolver os problemas antes do fecho da janela de janeiro, embora tal não tivesse sido possível.

A resolução da suspensão foi uma promessa eleitoral de Garrido Pereira, novo presidente do clube.

Assim sendo, o Boavista está na iminência de garantir a inscrição do guarda-redes Tomas Vaclik, do lateral-esquerdo Kurzawa, o médio Van Ginkel e o avançado Moussa Koné, entre outros jogadores.

Sem possibilidade de reforçar, o clube tem recorrido à formação para compor o plantel das últimas temporadas. Esta época, perante várias saídas, o trabalho complicou-se para o clube portuense, que está no último lugar da I Liga com 12 pontos somados.