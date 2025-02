Quem são os seis novos reforços do Boavista?

O Boavista inscreveu seis reforços na Liga de Clubes, depois de ter sido levantada a suspensão de inscrição de jogadores.

Tal como a Renascença anunciou esta terça-feira, o clube do Bessa resolveu todas as interdições que proibiam o clube de assinar com reforços, inscrevendo os seis jogadores que já estavam negociados, todos eles sem clube, uma vez que fechada a janela, o clube pode apenas contratar jogadores livres.

Tomas Vaclik é um guarda-redes internacional checo de 35 anos de idade. Estava sem clube desde que deixou o Albacete no final da época passada.

Destacou-se principalmente no Sevilha e venceu uma Liga Europa pelos espanhóis. Jogou no clube entre 2018 e 2021. Desde então, passou pelo Olympiakos, Huddersfield Town, NE Revolution e Albacete.

Para a defesa, chegam jogadores para todos os departamentos: Layvin Kurzawa é defesa-esquerdo, tem 32 anos, e chega com pouco ritmo. Está sem clube desde o verão e na época passada só fez um jogo pelo PSG.

O internacional francês fez quase toda a carreira em França com passagens pelo Mónaco e PSG; mais uma breve passagem pelo Fulham, em 2023.

Para o outro lado da defesa chega Osman Kakay, internacional pela Serra Leoa de 27 anos. O lateral foi formado no QPR e jogou no clube por lá quase toda a carreira. Está também fora do ativo desde o verão.

O centro da defesa é reforçado com Sidoine Fogning, que na época passada jogou no Coimbrões, do distrital da AF Porto.

Para o meio-campo chega um reforço com nome: Marco van Ginkel, de 32 anos. O internacional neerlandês passou pelo Chelsea, mas pouco rendeu no clube inglês. Rodou no AC Milan, Stoke City, PSV e fixou-se no Vitesse nas últimas duas épocas, onde foi formado. Marcou sete golos na temporada passada.

Por último, os axadrezados asseguraram a inscrição de Moussa Koné, extremo senegalês de 28 anos. Esta época não foi utilizado pelo LASK Linz e rescindiu contrato.

O avançado passou já pelo Nimes, Dresden e Zurique, sempre com bastante destaque.

São reforços de peso para Lito Vidigal, o novo treinador do Boavista, que procura salvar o clube da despromoção após várias épocas sem qualquer contratação.

Sem possibilidade de reforçar, o clube tem recorrido à formação para compor o plantel das últimas temporadas. Esta época, perante várias saídas, o trabalho complicou-se para o clube portuense, que está no último lugar da I Liga com 12 pontos somados.