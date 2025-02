Finalistas da Taça da Liga feminina decidem-se esta quarta-feira

O duelo da final da Taça da Liga feminina será conhecido esta quarta-feira, com a realização dos jogos da segunda mão das meias-finais.

O primeiro finalista apurar-se-á a partir das 11h00, no Campo Engenheiro Carlos Salema, com a receção do Damaiense ao Sporting. As leoas levam para a Amadora uma vantagem de 6-0 obtida na primeira mão.

Às 15h00, tomará forma o segundo finalista. O Benfica, que venceu o Torreense no primeiro jogo, defenderá no Seixal uma vantagem de 3-0.

A final da Taça da Liga está marcada para 9 de março.